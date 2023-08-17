Мишустин направил приветствие участникам Международного буддийского форума

По словам премьера, правительство уделяет пристальное внимание поддержке традиционного российского буддизма и укреплению взаимодействия с религиозными организациями

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ уделяет пристальное внимание поддержке традиционного российского буддизма и укреплению взаимодействия с религиозными организациями, говорится в приветствии премьер-министра Михаила Мишустина участникам проходящего в Улан-Удэ Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности". Послание опубликовано на сайте кабмина, его также зачитал участникам мероприятия вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

"Приветствую вас на международном буддийском форуме в Республике Бурятия - крае, который находится на перекрестке религий и цивилизаций, является одним из признанных центров российского буддизма, славится своими уникальными историческими и культурными традициями, - говорится в послании премьера. - <...> Правительство уделяет самое пристальное внимание поддержке традиционного российского буддизма и укреплению взаимодействия с религиозными организациями. Яркий пример тому - большая работа, которая ведется в рамках реализации программ Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям".

"Сегодня Улан-Удэ объединяет представителей религиозных и общественных организаций, органов власти, ученых из России и зарубежных государств. Это значимое мероприятие проходит впервые и является важным событием международного масштаба", - указывается в приветствии Мишустина.

В нем подчеркивается, что "форум - уникальная площадка, которая дает возможность участникам вести диалог, обмениваться мнениями и опытом, расширять взаимодействие, обсуждать актуальные вопросы сохранения древнейшего в мире вероучения, а также его культуры, философии и практики".

Председатель правительства выразил уверенность, что темы международного форума будут пользоваться большим интересом, станут предметом оживленных дискуссий, а принятые на нем решения придадут новый импульс развитию государственно-конфессиональных отношений и сотрудничества между странами, исповедующими буддизм. Он пожелал участникам плодотворной работы и ярких встреч.

Приветствия от Госдумы и глав регионов

В свою очередь, Шолбан Кара-оол поприветствовал участников мероприятия от имени Госдумы. "Я верю, что буддизм является одним из важных методов и форм поиска решений современных вызовов, верю, что буддизм как религия является основой прежде всего сострадания, понимания, взаимопонимания между людьми и странами", - сказал он, добавив, что "в этом отношении обозначенные секции конференции очень интересны".

Как отметил в своем обращении глава Бурятии Алексей Цыденов, проведение форума в республике позволит обменяться опытом, обсудить насущные вопросы и перспективы сотрудничества на благо стран.

"Это мероприятие важно не только для России - страны, которая, действительно, подчеркивает свою уникальность: здесь дружат все народы, все религии. Это мероприятие важно и для всего мира, потому что тенденции таковы, что [все больше людей понимают, что] нужно жить в гармонии с собой и миром. Думаю, то, что происходит сейчас, - это новый виток в развитии буддизма", - добавил глава Калмыкии Бату Хасиков, поблагодарив руководство Бурятии за организацию форума.

О форуме

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие, всего более 80 иностранных участников, в числе которых проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря.

В мероприятии также принимают участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью мероприятия является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.