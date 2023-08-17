В Таджикистане планируют снять запрет на использование мобильных устройств в школах

Устройства можно будет использовать только в учебных целях

ДУШАНБЕ, 17 августа. /ТАСС/. Запрет на использование смартфонов, планшетов и других устройств учениками школ, а также студентами и сотрудниками вузов, введенный в Таджикистане более 15 лет назад, планируется отменить. Об этом сообщило издание "Азия плюс".

"Министерство образования и науки Таджикистана готовит проект постановления об использовании технических средств, который может привести к отмене 15-летнего запрета на использование мобильных телефонов в учебных заведениях. <...> Пресс-секретарь министерства Навруз Мирзо уточнил, что "технические средства" включают мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и доступ к интернету", - говорится в сообщении.

Устройства можно будет использовать только в учебных целях, например, для чтения учебников или просмотра обучающих видеороликов, готовящееся решение "основано на опыте развитых стран".

Запрет на использование мобильных телефонов в школах Таджикистана введен в 2007 году указом министерства образования республики, а затем в 2009 году были приняты поправки в законы сферы образования. В частности, согласно действующей редакции закона республики "Об образовании", не могут пользоваться мобильными телефонами учащиеся и студенты школ и техникумов, а в вузах "студентам, аспирантам, докторантам, преподавателям и другим работникам запрещается пользоваться мобильным телефоном в процессе обучения".