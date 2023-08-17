Французскому путешественнику Гуро вручили премию РГО "Хрустальный компас"

Награду присудили за издательскую и общественную деятельность в номинации "Гражданская позиция"

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Представители Русского географического общества (РГО) вручили премию "Хрустальный компас" французскому путешественнику и писателю Жан-Луи Гуро. Об этом сообщил ТАСС председатель оргкомитета премии Иван Чайка, который приехал в дом путешественника в департаменте Луара.

"Премия была присуждена за многолетнюю деятельность - издательскую, как писателя, путешественника, общественного деятеля - в контексте его философии взаимодействия человека и лошади, как пример бережного отношения к окружающей среде, как пример взаимоотношения стран, потому что он очень много делал для связанных с Россией проектов", - сообщил Чайка.

О присуждении премии было объявлено в Москве в декабре 2022 года. На награду в 10 номинациях были выдвинуты 579 проектов из 27 стран мира. Гуро победил в номинации "Гражданская позиция". Глава оргкомитета приехал во Францию, чтобы снять сюжет о путешественнике для будущего фильма, посвященного лауреатам премии РГО. По его словам, ленту планируется показать в ноябре-декабре.

Церемония вручения "Хрустального компаса" прошла при участии Русского дома науки и культуры в Париже и ассоциации "Центр Русского географического общества во Франции" в здании, откуда Гуро начинал свои путешествия в Россию и другие страны. "Эта награда указывает на правильное направление, которое я выбрал на остаток жизни", - сказал он.

Чайка пригласил француза посетить Москву в качестве почетного гостя, когда настанет пора вручать премию очередным лауреатам. 80-летний путешественник допустил, что отправится в поездку, но не верхом, как более 20 лет назад.

Жизнь верхом

Жан-Луи Гуро любит конный спорт и путешествия. За свою жизнь он опубликовал более 300 работ об образе лошадей в искусстве и верховой езде. В книге "Очарованный странник" (Le peregrin emerveille, 2013) француз описал свое путешествие, совершенное верхом за 75 дней из Парижа в Москву в 1990 году. На это его сподвиг пример корнета Михаила Асеева, который добрался из Лубны Полтавской губернии в Париж на двух конях в 1889 году.

В конце 1970-х Гуро, изучая разные породы лошадей, объездил часть СССР (Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Кабардино-Балкарию, Бурятию, Якутию, Карелию и другие). Он много путешествовал в Африке, побывал в Китае, Монголии и Индии. Изучал путешествия верхом, в том числе сотника Дмитрия Пешкова, который зимой 1890 года проехал более 9 тыс. км из Благовещенска-на-Амуре до Санкт-Петербурга. Об этом путешествии Гуро написал книгу. В 2006 году по его роману "Серко" снят одноименный фильм, француз был одним из авторов сценария картины "Шаман". В конце 1980-х он занимался спасением кладбища в Царском Селе, где похоронены лошади русских царей Николая I, Александра II, Александра III, Николая II.