Выезд на встречку и превышение скорости стали главными причинами гибели детей-пассажиров

По данным Госавтоинспекции, с начала года жертвами ДТП стали 216 несовершеннолетних пассажиров

МОСКВА 18 августа. /ТАСС/. Выезд на встречную полосу движения и превышение скорости на дорогах стали в этом году главными причинами гибели детей-пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Как показывает анализ аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, самыми частыми причинами ДТП, повлекшими гибель детей-пассажиров, стали выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. Дети-пассажиры погибают в ДТП в три раза чаще, чем дети-пешеходы. С начала года жертвами ДТП стали 216 детей-пассажиров, что составляет 66% от общего числа несовершеннолетних, погибших в автомобильных авариях", - говорится в сообщении.

С начала года в стране произошло почти 4 тыс. ДТП с пострадавшими несовершеннолетними пассажирами. В каждом седьмом происшествии было зафиксировано отсутствие ремней безопасности и детских удерживающих устройств или нарушение правил их применения. В результате погибли 56 детей и еще 614 получили травмы.

Напоминание о ремнях безопасности

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно ПДД, детей до 12 лет следует перевозить в автокреслах. "Возможность перевозить детей от семи лет на заднем сиденье автомобиля с использованием ремней безопасности предусмотрена для крупных детей, которым невозможно подобрать автокресло, соответствующее их росту и весу. В таких случаях ребенка можно перевозить на заднем сиденье с использованием штатных ремней безопасности, отрегулировав их так, чтобы диагональная лямка проходила на уровне груди. Во всех остальных случаях детей следует перевозить строго в автокресле", - пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали о том, как правильно выбрать наиболее надежное место для размещения детей-пассажиров. "Самое надежное место для установки детского автокресла на заднем сидении автомобиля. Переднее пассажирское сиденье для установки детского автокресла старайтесь использовать в крайнем случае и обязательно при отключенной подушке безопасности", - сказали в Госавтоинспекции.

Пассивные средства безопасности могут смягчить последствия ДТП, но обязанность водителя заключается в том, чтобы не допустить автоаварии. Самыми частыми причинами ДТП, повлекшими гибель детей-пассажиров, остаются выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. "Перевозка несовершеннолетних предполагает высокий уровень сознательности водителя. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, возможно даже ниже разрешенных значений и плавный стиль вождения. От опасных маневров следует отказаться. В первую очередь это касается обгона, связанного с выездом на полосу встречного движения. Даже там, где этот маневр допустим правилами, всегда остается риск аварийной ситуации из-за нарушений или невнимательности другого водителя", - говорится в сообщении.

Усиление контроля

В Госавтоинспекции также отметили, что в настоящее время на дорогах страны усилен контроль за соблюдение правил перевозки детей. "Госавтоинспекция активизирует проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей. Август - время, когда увеличивается количество междугородних перевозок детей. Семьи возвращаются с летнего отдыха к началу учебного года. Трафик на курортных направлениях очень интенсивный. И оперативные сводки тревожные", - сказали в ведомстве.

Только за одни сутки, по данным Госавтоинспекции, на текущей неделе в Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Тюменской области произошли четыре крупных ДТП, в которых погибли семь несовершеннолетних пассажиров и еще семь получили ранения разной степени тяжести. По предварительным данным, большая часть автоаварий произошла по причине грубого нарушения водителями правил обгона, в том числе при выезде на полосу встречного движения в запрещенных местах, и правил перевозки детей.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, особенно если в автомобиле находятся дети, и призывает граждан не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию в этом вопросе. "Если вы стали свидетелями различных нарушений при перевозке детей в автомобиле, постарайтесь рассказать водителю, что он грубо нарушает ПДД, или сообщите об этом факте в полицию, чтобы сотрудники смогли пресечь правонарушение, предотвратив возможную трагедию, и сохранить детскую жизнь", - призвали в ведомстве.