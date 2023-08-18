Путин поприветствовал участников заседания правления Всероссийского общества инвалидов

Как отметил президент, организация помогает людям с ОВЗ поверить в свои силы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественного заседания центрального правления общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ), приуроченного к 35-летию создания организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что одним из главных общенациональных приоритетов, значимым фактором успешного развития страны является создание достойных условий для самореализации всех россиян. В этой ответственной работе принимают деятельное участие такие крупные, авторитетные общественные организации, как Всероссийское общество инвалидов, отметил он.

"Во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структурами вы многое делаете для решения актуальных проблем реабилитации и социальной адаптации людей с ограничением по здоровью, помогаете им обрести веру в себя, в свои силы, получить качественное образование и работу, содействуете в развитии их творческих способностей, вовлечению в занятия физической культурой, спортом, туризмом", - добавил президент, отметив вклад ВОИ в совершенствование профильного законодательства.

Путин выразил уверенность, что торжественное заседание пройдет в деловом и конструктивном ключе, а рекомендации и инициативы, родившиеся в ходе встречи, будут востребованы на практике. Он пожелал участникам и организаторам общества всего самого доброго.

Всероссийское общество инвалидов - российская общественная организация, деятельность которой направлена на защиту общих прав и интересов инвалидов, на содействие их интеграции в современное общество.