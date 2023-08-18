Мишустин поздравил Всероссийское общество инвалидов с 35-летием

По словам премьер-министра, организация помогает достигать целей и исполнять мечты

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ) ведет активную работу по защите прав граждан с ограничениями по здоровью, объединяет сильных духом людей и помогает им претворять в жизнь мечты, говорится в поздравлении премьер-министра Михаила Мишустина по случаю 35-летия этой организации.

"35 лет ваша общественная организация объединяет мужественных и сильных духом людей. Помогает им, невзирая на трудности, претворять мечты в жизнь, достигать поставленных целей", - отмечается в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин указал, что благодаря ВОИ проводится активная работа по защите прав граждан с ограничениями по здоровью, реализуются значимые проекты, направленные на развитие их физических способностей, раскрытие творческого, интеллектуального потенциала. "Также оказывается помощь в трудоустройстве, решаются проблемы в вопросах реабилитации, получении социальных услуг", - добавил премьер.

"Вы ежедневно решаете жизненно важные вопросы, всегда рядом с теми, кому очень нужна поддержка, - говорится в поздравлении председателя правительства. - Многое делаете для формирования безбарьерной среды, чтобы люди с ограничениями по здоровью пользовались общественным транспортом, могли посещать театры и музеи, путешествовать. Важно, что вы развиваете взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, участвуете в разработке государственных, муниципальных и негосударственных программ, подготовке законодательных и иных нормативных актов".

"Профессионализм, компетентность, чуткость - именно эти уникальные качества присущи всем, кто трудится в авторитетной общественной организации. Ваша работа заслуживает глубокого уважения и самых искренних слов благодарности", - подчеркнул Мишустин.

Он пожелал ВОИ успехов, а также поблагодарил за оптимизм, веру в собственные силы и возможности, которые общественная организация вселяет в сердца людей.