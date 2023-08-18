В Калининграде прошло спецгашение почтовой марки, посвященной Герою России Зиничеву

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что генерал армии "был настоящим боевым офицером, человеком огромной внутренней силы"

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Спецгашение почтовой марки, посвященной Герою России генералу армии Евгению Зиничеву, состоялось в Калининграде. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Вместе с коллегами приняли участие в спецгашении почтовой марки с его именем из серии "Герои Российской Федерации" и возложили цветы к памятнику героям спецназа ФСБ России, почтив память всех, кто отдал свои жизни ради спасения других", - написал Алиханов.

18 августа Зиничеву исполнилось бы 57 лет, отметил калининградский губернатор. "Прошло почти два года с момента трагедии в Красноярском крае, но боль утраты не утихает. Генерал Зиничев был настоящим боевым офицером, человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества. Тем, кто интересы других ставил превыше своих, рискуя жизнью", - подчеркнул он.

Зиничев был третьим в истории главой МЧС. Он погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

В прошлом году в Москве 27 декабря открыли памятник Зиничеву. Мероприятие приурочили к Дню спасателя. Участие в торжественной церемонии приняли главы Минобороны, МЧС и Росгвардии.