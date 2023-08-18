В Ленобласти установили обелиск, найденный на месте захоронения времен Зимней войны

Председатель историко-просветительской общественной организации "Память земли нашей" Ольга Богданова сообщила, что он посвящается стрелковым дивизиям и танковым бригадам, которые принимали участие в войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Обелиск в память о воинах-красноармейцах, павших в советско-финляндскую войну, установили на месте воинского захоронения в Ленинградской области, недалеко от поселка Гаврилово. Как рассказала ТАСС председатель историко-просветительской общественной организации "Память земли нашей" Ольга Богданова, сам обелиск был также найден поисковиками в земле вместе с останками бойцов.

"Это историческое воинское захоронение найдено в 2020 году силами поисковиков и относится к периоду советско-финляндской войны. Сам гранитный обелиск был в этой могиле - финны снесли его, когда пришли на Карельский перешеек, он был в земле. Наша общественная организация за счет благотворительных пожертвований отреставрировала обелиск, набила эпитафию и рисунок. Он посвящается нескольким стрелковым дивизиям и танковым бригадам, которые принимали участие в той войне", - рассказала Богданова.

По ее словам, обелиск был найден в хорошем состоянии, что значительно ускорило процесс его восстановления. Немалую роль в его установке сыграли местные жители, а также отдельные благотворители. Сама Богданова особенно выделила вклад 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельского ордена Ленина, Краснознамённой бригады, которая базируется неподалеку от места захоронения.

"Технику мы почти не привлекали, все делалось вручную - их труд для нас бесценен. Следить за тем, чтобы эта память бережно хранилась, вместе с нами будут кадеты отряда "Морской пограничник", которые постоянно принимают участие в благоустройстве и уходе за воинскими захоронениями", - добавила она.

Советско-финляндская война 1939-1940 годов известна также как Зимняя война. Ее причиной стали несколько взаимных территориальных и дипломатических претензий после объявления Финляндией независимости (до революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).