В Херсонской области запретили использование любых БПЛА до особого распоряжения

Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, это решение связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Запрет на использование любых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в Херсонской области до особого распоряжения. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области". Использование воздушных судов всех типов, то есть любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что "разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области".