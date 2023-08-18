18 августа, 14:25,
обновлено 18 августа, 14:36
Военная операция на Украине

В Херсонской области запретили использование любых БПЛА до особого распоряжения

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, это решение связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечением общественной безопасности

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Запрет на использование любых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введен в Херсонской области до особого распоряжения. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности подписал указ "О запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области". Использование воздушных судов всех типов, то есть любых беспилотных летательных аппаратов, запрещается до особого распоряжения", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что "разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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