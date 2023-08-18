В ЮАР состоялась встреча руководителей ТАСС и Синьхуа

Руководители агентств Андрей Кондрашов и Фу Хуа отметили, что тесное сотрудничество отражает тот уровень партнерства, который существует между Россией и Китаем и является следствием доверительных отношений между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

ЙОХАННЕСБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Встреча генеральных директоров ведущих информационных агентств России и Китая ТАСС и Синьхуа Андрея Кондрашова и Фу Хуа состоялась накануне открытия в южноафриканском Йоханнесбурге Медиафорума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Руководители агентств отметили, что тесное сотрудничество ТАСС и Синьхуа отражает тот высокий уровень партнерства, который существует между Россией и Китаем и является следствием доверительных отношений между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

В ходе встречи были обсуждены вопросы предстоящего 19-20 августа Медиафорума БРИКС, укрепления сотрудничества между агентствами, в том числе в области новейших медийных технологий. Руководители ТАСС и Синьхуа рассмотрели планы обмена делегациями, а также участие ТАСС во Всемирном медиасаммите, который состоится в ноябре в Китае.

Генеральный директор ТАСС поблагодарил Фу Хуа за поддержку инициативы ТАСС о проведении в Казани летом будущего года Медиафорума БРИКС в рамках председательства РФ в этом объединении. Со своей стороны руководитель Синьхуа выразил благодарность ТАСС за прием, который был оказан ему в марте текущего года в рамках государственного визита Си Цзиньпина в РФ.

Синьхуа - ведущее информационное агентство КНР. Было создано в 1931 году. Штат агентства насчитывает около 13 тыс. человек. Агентство имеет более 160 зарубежных представительств.

ТАСС и Синьхуа сотрудничают более 60 лет. В марте 2023 года в рамках государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина два агентства подписали обновленное соглашение о сотрудничестве. В июне 2019 года ТАСС и Синьхуа организовали в Большом театре фотовыставку, посвященную 70-летию установления российско-китайских отношений, с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Медиафорум БРИКС - неправительственная некоммерческая платформа для диалога между ведущими СМИ государств - участников объединения. Учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа. Медиафорумы проходят в председательствующей в БРИКС стране.