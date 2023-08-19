В Балтийске пройдет акция "Сила в правде"

Мероприятие пройдет на борту большого десантного корабля Северного флота "Иван Грен"

ТАСС, 19 августа. Акция "Сила в правде" пройдет на борту большого десантного корабля (БДК) Северного флота "Иван Грен" в городе Балтийске Калининградской области с 22 по 27 августа. В рамках акции корабль будет ошвартован в военной гавани Балтийска, сообщает пресс-служба Балтфлота.

"Торжественная церемония открытия акции "Сила в правде" состоится 22 августа в 11:00 (12:00 мск). В ней примут участие представители командования Балтийским флотом, руководства Калининградской области и Балтийска, представители общественных и ветеранских организаций региона, военнослужащие флота, а также жители и гости города", - отмечается в сообщении.

В рамках акции будет организована передвижная выставка военных трофеев: подбитой бронетехники ВСУ и двух патрульных катеров, а также нацистской литературы и атрибутики, добытых российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. В вертолетном ангаре корабля разместят работы военных художников студии имени М. Б. Грекова, а в десантном трюме - экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля будет украшена агитационными плакатами.

Перед посетителями выступят с концертными программами ансамбль песни и пляски Балтийского флота, вокально-инструментальная группа морской пехоты БФ "Черные береты", оркестр Балтийского гарнизона, а также творческие коллективы Калининградской области. Будут работать выставки современного и исторического стрелкового оружия, выставка "Покорители морей и океанов" от Музея Мирового океана, на причале будет организована специальная фотозона.

Во время проведения акции будет работать пункт приема граждан на военную службу по контракту.

Проход в военную гавань будет осуществляться с 11:00 до 17:00 и возможен только для граждан РФ. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ, детям - оригинал свидетельства о рождении.