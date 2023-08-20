В Париже прошли панихида и митинг в память о Дарье Дугиной

Почтить память журналистки собрались несколько десятков человек, как русскоязычных, так и французов

ПАРИЖ, 20 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Панихида по российской журналистке Дарье Дугиной, которая погибла год назад от рук террористов, прошла в Свято-Троицком Кафедральном соборе на набережной Бранли в Париже. Как передает корреспондент ТАСС, на панихиду собрались несколько десятков человек, как русскоязычных, так и французов.

"Это очень важно - почтить помять человека, который боролся за Россию, за ее развитие и просто за ее ценности. Отдать должное ее отцу. Важно, что она не погибла просто так, о ней помнят, важно показать, что о ней думают и продолжают ее работу здесь во Франции", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова, которая организовала памятное мероприятие. По ее словам, провести панихиду именно во Франции было важно еще и потому, что Дугина училась в этой стране и прекрасно говорила на французском языке.

После церковной службы ее участники, а также подошедшие после неравнодушные граждане направились на Марсово поле, где на фоне Эйфелевой башни состоялся митинг-концерт. Несколько украинских активистов провоцировали манифестантов на конфликт, но полицейские, дежурившие как возле храма, так и непосредственно на Марсовом поле, быстро пресекали любые попытки развязать конфликт.

Помимо SOS Donbass, в панихиде и в митинге также принимали участие представители ассоциации "Казаки Франции". В толпе присутствовали также простые французы, которые выражали солидарность с Россией и выражали недовольство тем, как ее образ искажается в западных СМИ. Были и те, кто симпатизировал идеям отца Дарьи - Александра Дугина.

"Террористы продолжают существовать в Европе и нужно принимать это во внимание европейским властям. Мы все, кто здесь находится, мы под угрозой. Но это нас не остановит, мы будем продолжать бороться за Россию, за наше правое дело и будем стоять до последнего, до победы. Это была и ее [Дарьи] цель - до победы", - заявила Новикова на манифестации, отдав также дань уважение главе ДНР Александру Захарченко и военкору Максиму Фомину (Владлен Татарский), погибшим в результате покушений, а также Захару Прилепину, который выжил после подрыва его автомобиля в мае 2023 года.

Завершился митинг пением неофициального гимна Донбасса "Донбасс за нами" на французском языке, который исполнила Анна Вернов. Также было зачитано стихотворное послание Александра Пушкина "Клеветникам России".

В годовщину смерти Дарьи МИД России опубликовал заявление, в котором осудил молчание международных организаций в связи с убийствами российских журналистов и в частности самой Дугиной. В этот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что имя погибшей в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной присвоено одной из улиц Донецка.