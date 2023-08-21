В ВОЗ заявили, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится самой вероятной

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар сообщил, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. COVID-19 имеет, вероятнее всего, естественное, а не лабораторное происхождение. Об этом сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью газете Financial Times.

"Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]", - заявил он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков. "Нельзя игнорировать географию, нельзя игнорировать [исследовательский] центр", - добавил он.

Фаррар также призвал организовать "новую миссию ВОЗ в Китай для поиска [причин] происхождения коронавируса, если будет готовность [со стороны Пекина] делиться всей информацией" и возможность "пролить свет" на причины начала пандемии.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 12 июля 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрирован 767 972 961 случай заражения коронавирусом, умерли 6 950 655 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.