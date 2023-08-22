Певец Мигель Бозе стал жертвой вооруженного ограбления в своем доме в Мексике

Он сообщил, что никто из членов его семьи не получил ранений и серьезных травм

МЕХИКО, 22 августа. /ТАСС/. Проживающий в Мексике испанский певец и актер Мигель Бозе стал жертвой вооруженного ограбления в своем доме в Мехико. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В ночь на субботу (19 августа - прим. ТАСС) группа из десяти вооруженных человек ворвалась в мой дом, связала меня, детей и домашних работников более чем на два часа. Они вынесли все, а также угнали машину", - написал он. Бозе отметил, что никто из членов его семьи не получил ранений или серьезных травм.

Как сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на правоохранительные органы Мехико, певец пока не обращался в полицию с заявлением об ограблении, а также не стал открывать двери представителям мэрии после того, как они узнали об инциденте. Полиция страны ведет расследование и разыскивает подозреваемых в нападении.

Мигель Бозе - сын известного испанского тореадора Луиса Мигеля Домингина и итальянской актрисы Лючии Бозе. В 2013 году Латиноамериканская академия искусства и науки звукозаписи признала его человеком года. По мнению академии, Бозе заслужил титул не только за свои музыкальные достижения, но и за гуманитарную деятельность в продвижении на протяжении десятилетий мира в Колумбии. 67-летний певец и актер живет в Мексике с конца 2018 года со своими двумя детьми.