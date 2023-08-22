Эксперт заявил о необходимости аналога программы "Приоритет 2030" для научных институтов

По словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, некоторые вузы имеют потенциал в развитии фундаментальной науки

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Необходимо разработать программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030", действующей сейчас для повышения конкурентоспособности российских университетов, для организации работы научных институтов. Об этом заявил на форуме "Технопром" главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Если мы берем образование у нас есть так называемая программа "Приоритет 2030", где все-таки для ведущих университетов выделяются средства, есть целевые параметры и хорошие, и плохие. Применительно к академическим институтам такой программы нет, хотя вопрос применительно к нацпроекту по "Науке" ставился, чтобы для ведущих академических институтов это сделать", - сказал Клепач.

Он пояснил, что такие вузы как физтех, Бауманка, Петербургский политех во многом стали центрами, объединяющими занимающихся прикладной наукой, со своей системой исследований и лабораторий. По словам Клепача, многие научные институты РАН имеют не меньший потенциал в развитии фундаментальной науки - это, в частности, касается Института катализа, Института ядерной физики им. Будкера, Института физики полупроводников СО РАН.

"Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов, реализуется Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации - 10 лет.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.