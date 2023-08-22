Станции метро в районе стадиона "Лужники" могут закрывать на вход или выход 22 августа

Это связано с проведением мероприятия по случаю празднования Дня государственного флага

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Станции московского метрополитена в районе стадиона "Лужники" могут ограничить на вход или выход 22 августа в связи с массовым мероприятием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"22 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа/ выхода в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Дня государственного флага. На ближайшей к стадиону станции московского метро "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа", - говорится в публикации.

Пассажирам также рекомендуют пополнить транспортную карту "Тройка" для обратной поездки в метро заранее. "Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". А также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия", - отметили в департаменте транспорта.