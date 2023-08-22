Депутаты Госдумы в сентябре представят Володину доклад о проблемах Байкала

Депутаты работали в Бурятии с 20 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в сентябре представят председателю палаты Вячеславу Володину доклад о проблемах озера Байкал. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин по итогам рабочей поездки думской делегации на Байкальскую природную территорию.

"В сентябре, 18-го [числа], у нас начало сессии, и там будем докладывать [председателю Государственной думы Володину] Вячеславу Викторовичу обязательно все, что увидели своими глазами", - сказал он.

В Бурятии депутаты работали с 20 августа. В ходе поездки состоялось совещание по подготовке ко второму чтению законопроекта в отношении Байкальской природной территории. Депутаты посетили прибайкальские поселения и общались с жителями.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в беседе с журналистами выразил благодарность парламентариям, представителям общественных организаций и науки, которые приехали в регион. "Спасибо депутатам, которые поддержали, приняли закон в первом чтении. Сейчас готовят его с поправками, с учетом нашей поездки будет актуализация ко второму чтению. Я надеюсь, что в ближайшее время это будет принято, и мы наконец сможем сделать реальные действия для того, чтобы качество жизни улучшить и Байкал по-настоящему защитить", - сказал он.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.