На главный флагшток ЛНР поместили флаг России

В церемонии приняли участие представители власти республики, Народного совета ЛНР, силовики и сенатор РФ от республики Ольга Бас

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Церемония поднятия государственного флага РФ на главный флагшток Луганской Народной Республики (ЛНР) прошла на площади Героев Великой Отечественной в городе Луганске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие представители власти республики, Народного совета (парламента) ЛНР, силовики, сенатор РФ от республики Ольга Бас. Право водрузить флаг было предоставлено военнослужащим Вооруженных сил РФ.

"Под цвета этого флага (флага РФ - прим. ТАСС) в 2014 году мы вышли биться с нацистами. <…> Сейчас, кроме гордости, что мы являемся частью великой страны, вот здесь, в сердце, больше ничего нет. Поэтому спасибо России, что мы часть России!" - сказал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

Сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас отметила, что Луганская Народная Республика "как никто боролась за вступление в состав Российской Федерации", в День государственного флага РФ она чувствует "гордость, славу и величие".

В свою очередь руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов подчеркнул, что День государственного флага РФ в республике отмечают впервые в составе России, в том числе и на территориях, освобожденных в ходе проведения специальной военной операции.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Официальный праздник был учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.