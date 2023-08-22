В Петербурге в торговых центрах открылись отделы с одеждой городских дизайнеров

Одежда 80 дизайнеров представлена под единым брендом "Петербургский дизайн" в ТРЦ "Галерея", ТРК "Лето" и ТРЦ "Охта Молл

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Отделы с одеждой петербургских дизайнеров открылись в трех торговых центрах города, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня даем старт открытию проекта "Петербургский дизайн". В прошлом году некоторые зарубежные бренды ушли с нашего рынка, президент Владимир Путин сказал, что их место должны занять отечественные производители и дизайнеры. <…> Петербургские дизайнеры доказали своим искусством, что они способны оправдать высокие ожидания и самые лучшие надежды жителей и гостей нашего города. Мы размещаем наши петербургские бренды в торговых центрах", - сказал во время открытия губернатор города Александр Беглов.

Отделы под единым брендом "Петербургский дизайн" открылись в ТРЦ "Галерея", ТРК "Лето" и ТРЦ "Охта Молл". В магазинах представлена одежда 80 дизайнеров города. Проект реализуется путем предоставления меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Петербурга через субсидирование организации инфраструктуры поддержки - НО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге".

Как отметил губернатор города, в дальнейшем проект планируется масштабировать на другие города России и в дружественные страны.

"Я уверен, что "Петербургский дизайн" - это проект, который шагнет за пределы нашего города, <…> мы будем всячески способствовать нашему проекту продвигаться дальше на Северо-Запад, вглубь страны, ну и конечно, в наши дружественные страны", - добавил он.