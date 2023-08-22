В Египте зарегистрировали два случая заражения новым штаммом коронавируса

Оба пациента легко переносят вызываемое вирусом заболевание и идут на поправку, сообщили в египетском Минздраве

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Два случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") подтверждены в Египте. Как говорится в распространенном на странице египетского Минздрава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) заявлении, оба пациента легко переносят вызываемое вирусом заболевание и идут на поправку.

"Результаты анализов центров, занимающихся острыми респираторными заболеваниями, подтверждают два положительных случая заражения штаммом коронавируса EG.5, выявленные [у пациентов], клинические симптомы легкие, и инфицированные идут на поправку", - сообщил Минздрав.

В ведомстве не считают необходимым принимать какие-либо дополнительные меры в связи с выявлением случаев нового варианта коронавируса. В заявлении подчеркивается, что "медицинские рекомендации по-прежнему заключаются в ревакцинации, особенно для групп населения, наиболее подверженных инфицированию".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила штамм "эрис" в перечень вариантов коронавируса под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%.