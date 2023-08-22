Реновацию Озерска намерены провести за три года

Финансирование программы будет вестись из двух источников

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Подрядчики до 2026 года проведут комплексное обновление улиц и дворов закрытого города атомщиков Озерска в Челябинской области. Из двух источников финансирования на это направят 225 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Мы с вами запускаем программу масштабной реновации Озерска, комплексной инфраструктурной реконструкции и обновления городского облика. За три года проведем коренную модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий", - цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера пресс-служба.

По официальным данным, на программу обновления запланировали финансирование из двух источников: 50 млн рублей ежегодно будет выделять бюджет области, по 25 млн рублей - ПО "Маяк" (градообразующее предприятие).

Реализация программы запланирована на 2023-2025 годы. Проект улучшит качество жизни всех горожан, отремонтируют порядка 137 дворов, более 117 тыс. кв. м тротуаров.

Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс., его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом").