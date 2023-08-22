В школах РФ появится внеурочный курс для старшеклассников по оказанию первой помощи

Он рассчитан на 35 часов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Внеурочный курс "Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больным" разработан для обучающихся 10-11-х классов российских школ. Он рассчитан на 35 часов. Программа опубликована в реестре примерных основных общеобразовательных программ Минпросвещения РФ.

"Целью курса является получение обучающимися знаний и навыков по оказанию первой помощи, основам преподавания первой помощи и основам ухода за больным, ориентирование старшеклассников в вопросах медицинских знаний и в нюансах профессии медицинского работника. Программа курса рассчитана на 35 часов на уровне среднего общего образования, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога и психолога", - говорится в программе.

Отмечается, что она может быть реализована в течение одной недели с обучающимися 10-х или 11-х классов, если занятия проводятся ежедневно.

Курс состоит из четырех разделов. Первые два включают в себя обучение навыкам оказания первой помощи, отработку различных приемов, таких как удаление инородного тела из дыхательных путей, экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, выполнение сердечно-легочной реанимации, а также наложения различных повязок на раны.

Третий раздел посвящен уходу за больными, где участники научатся измерять пульс и артериальное давление. Также они освоят навыки ухода за тяжелобольными пациентами, такие как его гигиеническая обработка, перемещение, практика пролежней.

Четвертый раздел предусматривает зачет в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособий и условных пострадавших и больных, а также проведение занятия по первой помощи.