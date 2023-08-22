В Душанбе прошел поэтический вечер по случаю Дня Государственного флага России

В мероприятии приняли участие соотечественники, живущие в столице Таджикистана, а также местные школьники и студенты, которые изучают русский язык

ДУШАНБЕ, 22 августа. /ТАСС/. Творческий вечер с чтением стихов прошел в Русском доме в Душанбе по случаю Дня Государственного флага России, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие соотечественники, живущие в столице Таджикистана, а также местные школьники и студенты, которые изучают русский язык. В торжественной обстановке на мероприятии прочитали стихи о России, в том числе произведения Юрия Полякова, Анатолия Жигулина, Светланы Зайцевой, Николая Рыленкова, Петра Синявского и Иосифа Уткина.

Собравшимся рассказали об истории российского триколора, а также о значении каждого из его цветов.

День Государственного флага России отмечается 22 августа. Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года, а официальный праздник учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.