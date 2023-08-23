В РНБ откроется выставка военных плакатов к 80-летию победы в Курской битве

Она продлится до 2 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) в День воинской славы России откроет выставку "1943. К 80-летию победы в Курской битве". Об этом сообщила пресс-служба библиотеки, располагающей, помимо книжных фондов, большим собранием изобразительных материалов разных эпох.

"Выставка представит свыше 70 листов оригинального изобразительного материала из фондов РНБ - примеров визуальной пропаганды военного времени. Это плакаты, почтовые открытки, фотогазеты. Экспонаты выставки - современники великих сражений 1943 года - Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр. Они были изданы в Ленинграде, Москве, Кронштадте, Нальчике, Грозном, Иваново и Красноярске", - рассказали в пресс-службе. Все эти материалы хранятся и изучаются в отделе эстампов и фотографий РНБ.

В создании военных плакатов принимали участие как профессиональные художники - Виктор Иванов, Василий Селиванов, Виктор Корецкий, так и малоизвестные. Среди них - красноармеец Иван Меркеев - автор выразительного плаката "Как бронебойщики "ТИГРОВ" встречают - И как этих тигров в боях укрощают". Автор плаката "Немецкий танк здесь не пройдет" Николай Жуков с первых месяцев войны стал фронтовым художником, встретил Победу в звании капитана в Вене, а в 1946 году был откомандирован в Нюрнберг, где создал более 200 рисунков во время заседания Международного военного трибунала.

На выставке представлены работы художников "Окон ТАСС" и "Боевого карандаша", которые нередко выпускали плакаты целыми сериями. В экспозицию включены снимки "Фотохроники ТАСС", передающие картину той общей, единой жизни, которой жила страна в 1943 году. Бои за Ленинград и Сталинград, работа тыла на нужды армии, сбор подарков, участие в займах и лотереях, премьеры спектаклей запечатлены классиками военной фотографии Всеволодом Тарасевичем, Эммануилом Евзерихиным, Владимиром Капустиным, Георгием Коноваловым.

Курская битва 1943 года, длившаяся 50 дней, вошла в историю как образец доблести и мужества и как важнейшее противостояние, которое кардинально изменило ход Второй мировой войны.

Выставка в главном здании РНБ будет открыта до 2 октября.