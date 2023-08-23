Вьетнам передал более 200 ящиков продуктов в подтопленные районы Приморья

В состав гуманитарной помощи вошли такие продукты как лапша быстрого приготовления, консервированное сгущенное молоко, соки

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке передало в районы Приморья, пострадавшие от тайфуна "Ханун", более 200 ящиков с продуктами. Об этом в среду сообщает Агентство международного сотрудничества Приморского края.

"Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке совместно с Обществом вьетнамцев Приморского края и Обществом дружбы с Вьетнамом передали гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнения. Это более 200 ящиков продуктов питания: лапша быстрого приготовления, консервированное сгущенное молоко, соки", - говорится в сообщении.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.

Сегодня в регионе вновь начались ливни. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23-25 августа. В ближайшие дни при значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,1 м.