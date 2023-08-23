"Известия": патриотическое воспитание обошлось бюджету РФ почти втрое дороже плана

Как отмечает газета, средства были направлены на оплату труда новых штатных единиц в образовательных организациях

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расходы на патриотическое воспитание в России в 2022 году составили 11,4 млрд рублей, хотя изначально планировалось потратить на эти цели 5 млрд рублей. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета за прошлый год.

В материале газеты отмечается, что деньги пошли на оплату труда новых сотрудников в школах - советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего в школах РФ в 2022 году открыли 8,8 тыс. таких ставок. Они начали работать еще в 2021 году, но только в 10 пилотных регионах. С 2022 года такие сотрудники появились в 49 субъектах Российской Федерации. Планируется, что с нового учебного года они будут во всех регионах.

"Известия" уточнили, что в 2022 году на средства федерального проекта также закупили комплекты государственных символов для более чем 11 тыс. школ. Как сообщили "Известиям" в Минпросвещения, к концу 2024 года такими комплектами с гербами и флагами России будет оснащено более 33 тыс. образовательных организаций (всего в стране около 40 тыс. школ).

В пресс-службе Минпросвещения газете не прокомментировали увеличение средств, но сообщили, что проект "Патриотическое воспитание" предполагает комплексную работу - по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, а также "поддержке интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи".