Участники молодежного форума "Амур" выиграли гранты на 4 млн рублей

Всего на конкурс "Росмолодежь. Гранты" подали 127 заявок из 30 регионов страны

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Средства на реализацию своих проектов получат 17 участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур", который прошел в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела социальных проектов и форумных кампаний Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья Андрей Батрашкин.

"В рамках форума проводился конкурс "Росмолодежь. Гранты", на который подали 127 заявок из 30 регионов страны. Проекты защитили 72 участника, 18 из которых - дети. Поддержку в результате получили 17 проектов, общая сумма превысила 4 млн рублей", - сказал он.

Участница из Комсомольска-на-Амуре на деньги гранта сможет завершить свой проект "По следам истории", который предполагает создание комикса по мотивам Гражданской войны на Дальнем Востоке, рассказал собеседник агентства. Распространить издание планируется в библиотеках и школах. Девушка из Хабаровска получила 160 тыс. рублей, которые пойдут на проект "Творческие встречи "Поп-музыкальная грамота", с помощью которого школьникам можно будет в простой форме объяснить музыкальные элементы на основе популярной музыки.

Участница из Оренбургской области будет обучать детей основам фотографии, визажа и работе со светом в рамках своего проекта. Жительница Волгоградской области запустит цирковые курсы адаптации для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Сумму в размере 160 тыс. рублей получил участник из Хабаровска с проектом популяризации науки для детей из детских домов. Он будет проводить опыты с электричеством и веществами.

Батрашкин сообщил, что помимо конкурса грантов от Росмолодежи, желающие поучаствовали в розыгрыше фонда в 150 тыс. рублей от партнера форума компании "Амур минералс". В итоге определили трех победителей, каждый из которых получил по 50 тыс. рублей на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания и туризма.

О форуме

Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур" проходил в Хабаровске в седьмой раз. Мероприятия шли с 16 августа и завершились накануне на набережной региональной столицы. Форум объединил 550 человек со всей страны, их разделили на три образовательных трека. Ключевым стал трек "Добро пожаловать домой", участники разрабатывали рекомендации по адаптации вернувшихся из зоны спецоперации. В ходе трека "Развитие малых городов" создавалась концепция улучшения условий жизни в городах и моногородах. В этом году в форуме впервые приняли участие подростки 14-17 лет, итогом их работы в рамках трека "Если быть, то быть первым" стали информационно-просветительские проекты для молодежи в разных сферах.