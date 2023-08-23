В Таганском районе Москвы появился новый арт-кластер площадью 2 га

В здании появились офисные пространства, галереи, мастерские, коворкинги, рестораны и магазины

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новый арт-кластер в стиле лофт общей площадью 2 га появился в Таганском районе Москвы на территории бывшей фармацевтической компании. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"В Таганском районе на территории бывшего Московского производственного химико-фармацевтического объединения "Мосхимфармпрепараты" появился новый арт-кластер в стиле лофт общей площадью 2 га. <...> 23 строения, расположенные на территории старейшей фармацевтической компании "Мосхимфармпрепараты" имени Н. А. Семашко, реконструировали. И на площади 4,8 тыс. кв. м появились офисные пространства, галереи, мастерские, коворкинги, рестораны и магазины", - приводятся в тексте слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, концептуальное решение редевелопмента территории и создание общественного пространства разработало архитектурное бюро WALL, сохранив исторические фасады и добавив пространству новую философию.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году на улице Сергия Радонежского, 15-17, строение 2, открылся новый лофт-квартал. В ходе работ применялись современные архитектурные решения: старые наружные водостоки демонтировали и организовали внутренние, все неэксплуатируемые инженерные коммуникации убрали, заменив на современные. Проведен демонтаж металлических решеток на уровне первого этажа, увеличены окна, их опустили до уровня пола.

"Озеленение промышленных земель - важнейшая часть реорганизации пространства: на территории создали японский сад, а также максимально увеличили "зеленую" площадь через использование различных видов насаждений. По завершении работ вся территория бывшего предприятия станет общественным пространством, доступным не только резидентам-арендаторам, но и любому жителю района и города", - добавляется в материале.