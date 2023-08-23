23 августа, 07:57

Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением по всему миру

Frederic Legrand - COMEO/ Shutterstock/ FOTODOM
Илон Маск
© Frederic Legrand - COMEO/ Shutterstock/ FOTODOM

По словам владельца компаний Tesla и SpaceX, поэтому Facebook не открывает исходный код своего алгоритма

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) манипулирует общественным мнением.

"Facebook манипулирует общественностью практически по всему миру. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма", - написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее владелец компаний Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta Марка Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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