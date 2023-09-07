"Суперсила наставника". Не родные, но значимые взрослые для детей-сирот

Выбрать колледж или вуз, научить покупать продукты, сходить вместе к врачу — обычно с детьми и подростками все это делают родители, бабушки или дедушки. У ребят, живущих в сиротских учреждениях, может не быть таких близких. Но главное — часто у них нет взрослого, который скажет: "Ты не один, я у тебя есть, ты можешь ко мне обратиться". Поэтому благотворительные фонды ищут для детей наставников — и чужой человек может дать то, чего не дал родной

"Если ты не можешь это сделать сама, давай сделаем это вместе"

"Я спросила ее: "А почему ты не пьешь лекарства?" Она говорит: "Ой, я забываю, и вообще, да ну". Спрашиваю: "А ты себя любишь?" — "Нет". — "Ну а жить-то ты хочешь?.."

Анне 47 (имена героинь изменены — прим. ред.), у нее есть взрослый сын. Тамаре 21, и она выпускница детского дома. А еще у Тамары ВИЧ, и ей помогает благотворительный фонд "Дети +" — он поддерживает детей с социально значимыми заболеваниями.

Весной 2021 года Анна осталась без работы и решила "потратить время с пользой". Говорит, что пошла бы волонтерить и в другой фонд, но первым ей попался "Дети +", и она решила стать наставником для ребенка из детского дома. С Тамарой они познакомились на мероприятии. Анна попросила ее пофотографировать, потом они вместе поучаствовали в конкурсе, и в конце Тамара спросила: "Можно, я буду вашей подопечной?"

Куратор сказала Анне: "Будет тяжело, она с лекарствами не дружит". Людям, живущим с ВИЧ, нужно каждый день принимать специальные препараты. Они снижают вирусную нагрузку, и постепенно она становится неопределяемой — это значит, что заболевание не будет развиваться, а вирус не передастся даже при незащищенном сексуальном контакте. Тамара эти таблетки забросила. Какое-то время она жила в приемной семье, но там было много детей, близкие отношения не сложились, и в 17 лет девушка вернулась в детский дом. И в семье, и в учреждении за препаратами следили взрослые. А после совершеннолетия Тамаре дали квартиру, она стала жить самостоятельно и "дозабывалась" принимать лекарства до очень высокой вирусной нагрузки. "Я сказала, что надо пройти всех врачей: если ты не можешь это сделать сама, давай сделаем это вместе, — вспоминает Анна. — Взяла ее в охапку и повела".

Первый месяц я звонила ей по видео каждый день, и она пила таблетки при мне. Потом еще пару месяцев я просто звонила по телефону. А потом уже она мне звонила и говорила: "Я только что таблетки выпила". — "Молодец!" Анна

Полгода они ежедневно созванивались и встречались каждые выходные: "Сидели в кафешке, что-нибудь кушали, болтали, она мне рассказывала о себе, я — о себе". А потом Тамара начала отдаляться: могла не взять трубку, проигнорировать сообщение, на вопросы отвечала коротко. Анна поняла, что "перегнула палку и ее немножко отпугнула". Тамара захотела уйти из проекта совсем. Стали разговаривать с психологом и куратором фонда — и девушке предложили просто взять паузу, не рвать резко. Месяц наставница и подопечная не общались вообще, потом Анна позвонила: "Если захочешь поговорить, ты меня набери". И еще через месяц Тамара вернулась. "Я говорю: я, наверное, достала тебя своей заботой! Давай так: я тебе буду звонить раз в неделю. А ты сама можешь позвонить мне в любое время, в любой день".

© Владимир Дедов/ ТАСС

Как-то Тамара получила пенсию и всю ее потратила на подарок мужу подруги — купила ему телефон. А потом месяц жила без денег — ела у друзей, "там накормят, тут". "Я говорю: "Тамарочка, конечно, это твои деньги, ты можешь ими распоряжаться как хочешь. Но в первую очередь ты должна думать о себе. Скажи, как ты считаешь, ходить месяц голодной — это нормально?" Она говорит: "Нет, голодной, конечно, ходить ненормально!" Они садились, вместе расписывали траты: заплатить за квартиру, купить продукты. "Я говорю: если после этого что-то останется, можно тратить. Но подумай: лучше купить себе джинсы или кому-то телефон?" С бытом у Тамары все еще не очень — она может разве что сварить пельмени. Анна хотела научить ее готовить борщ, но сначала не получалось, а потом они обе устроились на работу, и времени совсем не стало. Но деньги Тамара тратить научилась. Когда она получила первую зарплату, Анна спросила ее о планах. "Она отвечает: "Ой, мне надо кошке купить корм, заплатить по счетам, взять еды… А еще накопить на кроссовки". Я говорю: "Это бальзам мне в уши! Ты действительно так сделаешь или говоришь это, чтобы меня порадовать?"

Тамара окончила колледж, а теперь планирует поступить в вуз и стать адвокатом. "Адвокаты такие люди ушлые, — говорит Анна. — А Тамара простая, добрая… Но это я сейчас так думаю. А может, она через год будет такая, что мама не горюй! А потом окончит юридический и станет лучшим адвокатом Москвы".

…Когда у Тамары вирусная нагрузка снизилась до неопределяемой — на это ушло несколько месяцев, — она сказала наставнице: "Это все благодаря вам". Та ответила: "Нет, это благодаря тебе. Потому что ты наконец-то себя полюбила". Может быть, потому что увидела — ее тоже кто-то готов любить.

"Нельзя сказать: "Меня зовут Маша, я теперь твой друг"

"Представьте: выпускник детского дома получает в наследство жилье. Очень часто это убитая квартира — с раздолбанной мебелью, клопами, в ней протекает потолок, — рассказывает Анастасия Землянова, куратор волонтерских программ благотворительного фонда "Солнечный город". — И он говорит: я купил новый диван, это мое место, я здесь буду жить, на этом диване. А остальное пусть само как-то починится". Это не из-за лени или глупости — просто в учреждении, где жил ребенок, все делали за него. А дома у него никогда или почти никогда не было — а может, из-за пьющих родителей он просто выглядел примерно так же. "Эти дети бывают очень умными и талантливыми, — говорит Анастасия Землянова, — но они абсолютно не приспособлены к жизни".

Наставник может стать тем самым "значимым взрослым", к которому можно прийти за советом, позвонить, попросить о помощи, поболтать с ним в кафе. Семь благотворительных фондов, помогающих ребятам из детских домов, — "Арифметика добра", "В твоих руках", "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Дети +", "Дети наши", "Солнечный город" и "Старшие братья и сестры" — занимаются темой наставничества давно. В прошлом году они создали содружество "Значим". Его смысл прежде всего в обмене опытом и ресурсами. Например, теперь наставник может пройти обучение в одном фонде, а подопечного найти в учреждении, которому помогает другой, — если он ближе к дому. Сегодня программа работает в 35 регионах России.

Наставник — это волонтер: свои силы и время он тратит бесплатно. Причина делать это у каждого своя: от желания чем-то поделиться до логичного расчета, что чем больше выпускников детских домов будут нормально жить (найдут хорошую работу, не станут алко- или наркозависимыми), тем лучше для общества в целом. В наставники просят не приходить людей, которые хотят стать приемными родителями и надеются так найти своего ребенка. "Это ошибочный путь, задачи наставника и будущего родителя — разные, — говорит куратор наставнической программы фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Мария Рыльникова. — Еще не стоит идти, чтобы закрыть свои эмоциональные дыры. Здесь так не работает".

© Владимир Дедов/ ТАСС

Мария Рыльникова смеется, что сама она пример того, "как не надо приходить" в эту сферу. 10 лет назад она была автоволонтером в фонде — возила продукты и средства гигиены ребятам из детских домов, которые оказались в больнице. Такие добровольцы не сдают анализы и не проходят специальную подготовку, поэтому заходить в палаты им нельзя. Но однажды сотрудница больницы была занята и не смогла забрать сумки, и Мария оказалась в ортопедическом отделении — "человек 10 детей, кто-то без рук, кто-то без ног". В те годы люди в колясках встречались на улице еще реже, чем сейчас, — и такое количество детей с инвалидностью в одном месте Мария увидела впервые.

Но от увиденного стало плохо только мне — им было нормально! Они посмотрели на мое бледное лицо и стали меня и успокаивать: "Ты что, плохо себя чувствуешь, почему у тебя такие испуганные глаза, давай мы тебе что-нибудь нарисуем, стихи прочитаем!" Порисовали, почитали, и они говорят: "Ладно, ты когда в следующий раз придешь? Приходи в субботу!" Я ответила: "Хорошо" Мария Рыльникова

Позже Мария побывала наставником, потому что "так получалось, не было того, кто мог бы в тот момент помочь подростку". Но это исключения. Обычно люди приходят волонтерить с детьми-сиротами осознанно и обязательно проходят собеседование и обучение. Потому что очень велика цена ошибки: этих ребят уже не раз предавали, и если наставник, например, просто "пропадет с радаров", ребенок снова переживет травму. Но в фондах говорят, что таких историй буквально единицы — именно потому, что волонтеров выбирают очень тщательно. Это не значит, что если вы стали наставником, то пути назад нет — у каждого могут измениться обстоятельства или может что-то не получиться. "Наставники часто говорят: "Я не справляюсь, у меня подопечный экзамен не сдал!" Да вы тут при чем, это же его экзамен! — говорит Анастасия Землянова. — Но если приходится уйти, то опыт нормального завершения отношений тоже важен. Не кидать друг друга в черные списки, а поблагодарить за хорошее и попрощаться".

После обучения наставнику находят подопечного. Ребят очень подробно расспрашивают — какого человека они хотели бы видеть рядом с собой. "Нельзя прийти к 14-летнему подростку и сказать: "Меня зовут Маша, я теперь твой друг", — объясняет Мария Рыльникова. — Мы исходим из идеи "у меня есть время, и я готов проводить его с тобой, давай подумаем, где тебе нужна моя поддержка". Кто-то попросит помочь найти родителей или бабушку, которую он не видел много лет. Кто-то — составить резюме. Сходить к врачу, найти юриста, помочь отсудить жилье, выбрать колледж. Проследить, чтобы педагог в учреждении подал заявление (дети подают их не сами) именно в выбранный колледж, а не в какой-то другой.

Недавно у нас наставник говорит: "Мы объездили несколько училищ, девочка выбрала три направления, приезжает из лагеря — педагог подала заявление на повара. С чего вдруг, зачем? Она просила подать на адаптивную физкультуру, вообще не повар!" Это не потому, что педагог плохой, а потому, что у нее много детей, могла запутаться Анастасия Землянова

Нужнее всего, чтобы наставник давал самые простые, бытовые знания. "Ходить вместе в театр — не лучшая история: у ребят из детских домов культурных мероприятий больше, чем у домашних детей", — говорит Мария Рыльникова. Зато иногда выпускник детского дома буквально не умеет пользоваться общественным транспортом и не может купить продукты. А если ребенок живет в закрытом учреждении для ребят с особенностями здоровья (и у него нет родственников, которые могли бы его иногда забирать), то он даже не может выйти погулять по городу. "Это суперсила наставника: они открывают детям мир так, как они его видят, а не так, как видит выпускник детского дома", — объясняет Анастасия Землянова.

"Мы расплачиваемся за ошибки других взрослых"

Как-то одна наставница пришла к подопечному, а он ей сказал: "Молодец, что приехала, но я пошел играть в футбол". Развернулся и ушел. Женщина только на одну дорогу туда и обратно тратила по полтора часа — обычно фонды стараются выбрать для человека учреждение поближе, но тут так получилось. Представить себе ее эмоции легко. Ситуацию разбирали с психологом фонда — они всегда помогают наставникам. Потом был разговор с ребенком, и женщина сказала: "Если ты захочешь, я все равно через неделю приеду и мы увидимся".

© Владимир Дедов/ ТАСС

Как объясняют эксперты, чаще всего дети делают подобные вещи из страха. "Он так боится, что его снова предадут, что отмораживается по полной, — говорит Мария Рыльникова. — Прощупывает: а если я это сделаю, ты-то точно от меня отвернешься? А иногда проигрывает свой опыт — поступает так, как поступали с ним. Мы расплачиваемся за ошибки других взрослых".

И это не единственная сложность, с которой сталкиваются наставники. "Вот Олег (имя изменено — прим. ред.), ему 18 лет, он выпустился из детского дома и вписывается во все неприкольные истории, — рассказывает Анастасия Землянова. — Как и многие, получив подъемные деньги, он потусил, купил какую-то тачку раздолбанную, продал ее за гроши… Его наставник — прагматичный, четкий, последовательный. Ему это тяжело дается".

Анна, наставница Тамары, первые месяцы ругалась, если девушка неделю жила у подруги. Говорила: "Это же неправильно! Ты должна жить дома!" "А почему она должна делать как ты хочешь? Это вообще другой человек!" — спрашивала ее психолог фонда. "Ну так же правильно!" — "Это ты так считаешь, а у нее своя жизнь, у нее другое "правильно". Принять это чужое "правильно", особенно если знаешь, что человеку оно может навредить, бывает тяжело.

Это как когда ты говоришь своему ребенку: не ходи туда, пожалуйста, ты стукнешься лбом об стену. И он идет и стукается лбом об стену. Мы говорим наставникам: да, сейчас он может вас не слышать, но у него есть на то причины. Он никогда не был ни к кому привязан, за него всю жизнь кто-то выбирал. Сейчас он делает свои ошибки. Но это не значит, что через год, два, три, пять он не вспомнит ваши слова Анастасия Землянова

Олег часто сначала соглашается на то, что предложил наставник, а потом сливается. Из того, что они спланировали при выпуске, не сбылось ничего. Но он заканчивает колледж, подрабатывает, и он на свободе — хотя у него уже были возможности ее потерять. Периодически одалживает деньги и долго не отдает — но отдает. "Если такие ребята живут самостоятельно, на свободе, зарабатывают — это история суперуспеха, — говорит Анастасия Землянова. — Для нас это просто. Для них — вау".

Наставник не обязательно станет для ребенка близким человеком — он может просто помочь на каком-то этапе жизни. Но иногда получается и по-другому.

Андрей и Карина (имена изменены — прим. ред.) познакомились, когда ему было 12. А через год его внезапно забрали в семью: люди приехали познакомиться с другим мальчиком, но он гулял, и им встретился Андрей. Его сразу увезли в область, он даже не попрощался с наставницей. Связи с ним не было, и в фонде о нем ничего не знали. Через год он позвонил Карине и сказал: "Я в городе, я проехал 150 км на велике, сбежал из семьи, меня там били, вешали на меня все косяки, я больше не могу". Сначала он приехал к маме — но она сильно пила и сына даже не узнала. Карина пошла вместе с ним в опеку, он вернулся в детский дом. Она снова стала его наставницей, делала с ним уроки, они вместе огородничали у нее на даче и жарили пирожки и драники. Сейчас Андрею 20, он заканчивает колледж, подрабатывает. Ему не нужна помощь, но с Кариной они общаются. Просто как старшая сестра и младший брат.

Бэлла Волкова