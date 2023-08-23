Британские ученые считают, что коралловые рифы могли адаптироваться к изменению климата

Специалисты Ньюкаслского университета связывают такое поведение с замедлением их обесцвечивания в последние годы

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Коралловые рифы могли выработать механизм адаптации к изменению климата, в связи с чем их обесцвечивание несколько замедлилось в последние годы. С таким утверждением выступили ученые Ньюкаслского университета (Британия).

В исследовании, результаты которого опубликовали в научном журнале Nature Communications, они сопоставили влияние климатических изменений на тихоокеанские коралловые рифы Палау в 1998, 2010 и 2017 году. При этом ученые отмечают, что в 2017 году темпы их обесцвечивания, вызванного потеплением воды, были значительно меньшими, чем в конце прошлого века. В связи с этим исследователи выдвинули гипотезу, что за прошедшие 20 лет коралловые рифы смогли адаптироваться к климатическим изменениям.

Так, теплоустойчивость кораллового рифа Палау, по данным отчета, растет на 0,1 градуса Цельсия за десятилетие, в связи с чем кораллы меньше страдают от температурных колебаний. Однако, как полагают эксперты, подобные адаптивные механизмы будут действовать лишь некоторое время с учетом темпов глобального потепления.

В начале августа представители австралийского государственного морского парка сообщили, что обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа продолжилось несмотря на прохладную зиму 2022 года. По их данным, это была четвертая масштабная волна гибели кораллов за последние семь лет. В документе отмечается, что данные за прошлый год "вызывают большую тревогу у специалистов, изучающих риф".

В начале прошлого года ряд общественных и природоохранных организаций призвали ЮНЕСКО включить австралийский Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, однако в августе 2023 года организация приняла решение пока воздержаться от этого шага. В ответ австралийские власти пообещали направить на охрану рифа рекордные 1,2 млрд австралийских долларов ($803 млн) и впредь "очень серьезно относиться к его защите и восстановлению".