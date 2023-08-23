На Казанский молодежный саммит заявились около 4 тыс. делегатов из более чем 80 стран

Министр по делам молодежи региона Ринат Садыков сообщил, что главной темой мероприятия станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 4 тысяч человек из более чем 80 стран подали заявки на участие во втором Казанском глобальном молодежном саммите. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия.

"У нас достаточно много заявок поступило от разных стран, порядка 80 с лишним стран подали заявки - 4 тыс. делегатов. Порядка 30 с лишним стран - мы подтвердили участие, они сейчас в процессе регистрации", - сказал он.

По словам Садыкова, запланирована обширная культурная и деловая программа. "В рамках деловой программы запланировано проведение пленарной сессии с участием руководства Республики Татарстан, руководства молодежного корпуса стран ОИС (Организации исламского сотрудничества - прим. ТАСС) и, конечно же, наших коллег из федерального центра, - рассказал министр. - Главной повесткой саммита в этом году станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи. В современном мире это одна из самых ключевых и актуальных тем".

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова отметила, что на данный момент участие в саммите подтвердили 120 делегатов из более чем 30 стран.

Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 28 по 30 августа. Пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана сообщает, что участие в саммите уже подтвердили министры и руководители ведомств по делам молодежи Ливии, Сенегала, Ливана, Ирана, Камеруна, Таджикистана, Сомали.