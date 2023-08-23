Фонд Памяти получил грант на исследование архивов "дела врачей" сталинской эпохи

На основе материалов будут подготовлены передвижная выставка и просветительская программа, площадкой для которых станут Государственный музей истории ГУЛАГа, а также музеи в других крупных городах, сообщили в Российском еврейском конгрессе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Проект Фонда Памяти "Дело врачей", посвященный процессу против советских медицинских работников в основном еврейского происхождения стал одним из десяти победителей IV грантового музейно-выставочного конкурса Российского еврейского конгресса (РЕК). Авторы идеи исследуют архивы и подготовят просветительские программы для российских музеев, сообщила пресс-служба РЕК.

"В рамках работы над этим проектом будет проведено архивное исследование дел жертв последней антисемитской кампании сталинской эпохи. На основе архивных материалов будут подготовлены передвижная выставка и просветительская программа, площадкой для которых станут Государственный музей истории ГУЛАГа, а также музеи в других крупных городах России", - говорится в сообщении.

13 января 1953 года в центральных газетах было опубликовано сообщение ТАСС о так называемом деле врачей. Тогда впервые была раскрыта информация о "террористической группе врачей", обвинявшихся в сознательном умерщвлении нескольких государственных и общественных деятелей - Андрея Жданова, Вячеслава Менжинского, Валериана Куйбышева, Максима Горького и других. Всего по "делу врачей" было арестовано около 40 человек. В апреле 1953 года, после смерти Иосифа Сталина, обвиняемые были освобождены и реабилитированы.

По данным РЕК, Фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий" (Москва), как и другие лауреаты конкурса, получит грант в размере до 1,2 млн рублей. В исследованиях примут участие не только профессиональные историки и работники учреждений культуры, но и медицинские организации, образовательные учреждения, история которых связана с "делом врачей".

Всего на грантовый конкурс, проходивший с июня этого года, поступили 32 заявки. В числе других победителей - проект Центра "Сэфер" (Москва) "Живые голоса: онлайн-архив материалов по Холокосту". Авторы идеи планируют создать онлайн-архив интервью о Холокосте с аннотациями, полными текстовыми расшифровками, фото- и видеоматериалами. Кроме того, будет составлен онлайн-курс по истории Холокоста, в который войдут не менее 50 видеоматериалов: лекций, вебинаров и докладов из коллекции центра "Сэфер".

Проект Центра региональной культуры "Волжская коллекция" (Нижний Новгород) "Иерусалимский маршрут: Путешествие нижегородца в Землю обетованную на рубеже XIX-XX веков" также стал одним из лауреатов конкурса. "В центре внимания здесь путешествия подданных Российской империи в Землю обетованную, - говорится в представлении РЕК этого проекта. - Начиная с середины XIX века до Первой мировой войны в Палестине (тогда части Оттоманской Порты) побывало не менее полумиллиона наших соотечественников разных вероисповеданий и социальных классов, в том числе евреев, старообрядцев, среди которых были дворяне, крестьяне, купцы и деятели культуры".