На Московском урбанфоруме поженятся 60 пар и пройдет бал влюбленных

Около 90% заявлений на регистрацию брака в Гостином дворе получили за первые пять дней после старта приема

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Всего 150 пар примут участие в бале влюбленных в Гостином дворе на Московском урбанистическом форуме, а также поженятся 60 пар. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"Проводим на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе настоящий День любви. Уверена, что все посетители нашей площадки смогли почувствовать романтическую и праздничную атмосферу, которая здесь царит. В этот день в украшенных залах форума поженятся 60 пар. Среди них не только москвичи, но и пары, которые специально приехали на нашу площадку из других городов. Это особенные церемонии, которые помогают вести известные артисты, а в подарок пары получают семейные гербы, созданные нейросетью. Также мы проводим сегодня "Бал влюбленных", в котором примут участие 150 супружеских пар, а все москвичи получат возможность принять участие в танцевальном мастер-классе профессиональных хореографов. Вечером со сцены зала "Москва" мы поздравим семейные пары, которые прожили в браке юбилейное количество лет, а свои хиты исполнят популярные исполнители", - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

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Отмечается, что ведущими свадебных церемоний стали участники группы "Марсель", Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица. Они не только вручают молодоженам свидетельства о браке, но и исполняют свои музыкальные композиции. А в большом зале "Москва" настроение для новобрачных создает ансамбль классической музыки. Для брачующихся церемония стоила так же, как обычно: нужно было только заплатить только стандартную госпошлину - 350 рублей.

Около 90% заявлений на регистрацию брака в Гостином дворе были получены за первые пять дней после старта приема. В том числе среди поженившихся были две пары молодоженов-участников проекта "Московское долголетие". Профессиональные хореографы проведут мастер-класс по вальсу, а затем на площади Возможностей пройдет "Бал влюбленных".

"В завершении Дня любви в Гостином дворе состоится большой праздничный концерт, на котором будут чествовать юбиляров супружеской жизни. На сцену выйдут певица Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, а на экранах покажут мини-фильмы о каждой семье, где супруги рассказывают, что помогло им сохранить любовь в долгом браке", - добавили в пресс-службе.