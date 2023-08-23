В Обнинске построили школу с "умными" стенами и классом робототехники

Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников

КАЛУГА, 23 августа. /ТАСС/. Современную школу на 1,1 тыс. учеников, созданную при поддержке проекта "Прошкола" корпорации ВЭБ.РФ, построили в Обнинске Калужской области, передает корреспондент ТАСС с места событий. Школа оснащена "умными" стенами, студией звукозаписи, инженерными классами, где будут готовить специалистов для работы в Росатоме, она примет первых учеников 1 сентября.

"Школа рассчитана на 1 144 образовательных места, <...> на территории школы находятся стадион и амфитеатр. <...> Это единственная в регионе школа, где с пятого класса будут готовить кадры для Росатома. В классы принимают по 30 человек, 4 человека на место", - сказала во время презентации директор школы "Время, вперед!" Ирина Марутина.

Согласно соглашению с Обнинским институтом атомной энергетики (филиал) Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и корпоративной академией Росатома, школьников будут готовить для поступления в вуз и работы в госкорпорации. Школа "Время, вперед!" имеет современные инженерные классы и оснащена по современным стандартам: "умные" стены с рисунками помогут изучить биологию, химию и литературу, а передвижная мягкая мебель в виде цифр научит считать во время игр и отдыха, кроме этого, созданы студия звукозаписи, зал хореографии, кабинеты кулинарии и робототехники, а также места тишины.

Это первая школа в Калужской области, построенная в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость создания школы под ключ, с учетом строительства и полного оснащения, - 2,1 млрд рублей, из них 340 млн рублей - средства капитального гранта, остальные средства привлечены "Прошколой" из внебюджетных источников: кредиторами выступили ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". "Прошкола" проинвестировала в создание школы 1,76 млрд рублей.