Представители четырех стран примут участие в чемпионате высоких технологий в Новгороде

Среди участников - представители Индии, Ганы, Белоруссии и Азербайджана

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Команды из четырех стран примут участие в первом в стране Чемпионате высоких технологий, которой в сентябре пройдет в Великом Новгороде. Всего участие примут 35 команд, в том числе из ДНР, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Участие примут 35 команд. Международные: Гана, Индия, Белоруссия, Азербайджан", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 26 командах из регионов России. Чемпионат высоких технологий пройдет с 18 по 22 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай". Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения, которое было организовано Министерством Просвещения Российской Федерации.

Первый в стране Чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.

Соревнования будут проходить по восьми компетенциям: нейросети и большие данные, технологии развития города и территорий, летающая робототехника, геопространственная цифровая инженерия, биохимические технологии и моделирование процессов, организация и управление ЭОГ-проектами, биопротезирование, изготовление индивидуальных имплантов. По словам министра образования Новгородской области Дмитрия Яковлева, основная задача проведения чемпионата, в том числе, и в том, чтобы заинтересовать молодые кадры остаться и реализовать свой потенциал в регионе. В деловой программе примут участие правительства разных регионов страны, представители органов исполнительной власти, работодатели, промышленники.