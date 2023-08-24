"Известия": в России предложили штрафовать банки за оформление карт несовершеннолетним

Необходимость такой инициативы представители Общероссийского народного фронта обосновали тем, что некоторые банки не требуют согласия законного представителя подростка при открытии счета

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили банки на соблюдение требования о получении согласия родителей для открытия банковского счета подросткам от 14 до 18 лет. По итогам проверки ОНФ обратился к ЦБ с предложением ввести штрафы для нарушителей этого требования, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

ОНФ направил письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, где регулятору было предложено провести свою проверку банков. Кроме того, правозащитники предложили рассмотреть возможность введения штрафов за нарушение требования, а также ввести обязательную форму получения согласия родителей при открытии счета. Исследование проводилось в четырех банках, среди которых оказались Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. Эксперт ОНФ Алла Храпунова уточнила, что в основном именно эти кредитные организации сотрудничают с образовательными учреждениями и занимаются обслуживанием счетов несовершеннолетних.

"Во всех случаях проводимого исследования ни один из указанных банков не требовал предоставления согласия законного представителя несовершеннолетнего, открывающего счет. Более того, при оформлении карты онлайн даже не предусмотрено поля для загрузки копии такого документа", - подчеркнула эксперт.