На Сахалине введут лист ожидания авиабилетов по всем направлениям

Сервисом можно воспользоваться, если билеты на нужную дату и маршрут отсутствуют

ТАСС, 24 августа. Власти Сахалина вводят лист ожидания авиабилетов на все доступные направления, чтобы решить вопрос транспортной доступности в разгар сезона возвращения из отпусков. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Необходимо, чтобы люди вовремя вернулись домой, дети успели в школу к 1 сентября. Лист ожидания в этом поможет. Единый номер для обращений - это прежде всего удобно. Теперь пассажиру не нужно самостоятельно отслеживать свободные билеты", - процитировала в распространенном сообщении пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко, который добавил, что за пассажира свободные билеты теперь будет отслеживать оператор кол-центра.

Сервисом можно воспользоваться в случае, если билетов на необходимую дату и маршрут не осталось в продаже. Менеджер перезвонит, как только на рейсе появится свободное место, при его появлении бронирование происходит в первоочередном порядке. В случае большого спроса министерство транспорта проработает вопрос о постановке на линии дополнительных воздушных судов. Кроме того, некоторые авиакомпании резервируют часть билетов до дня вылета, при получении заявок на полет на конкретную дату и маршрут министерство транспорта сможет изучить возможность их продажи обратившимся.

В ближайшее время кол-центром по вопросу покупки билетов смогут воспользоваться также пассажиры морского, железнодорожного транспорта и междугородних автобусов.

Сервис должен дать жителям региона возможность вылететь в нужную дату, а самолеты будут выполнять рейсы с полной загрузкой.