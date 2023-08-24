Эксперт считает, что вода с АЭС "Фукусима" не попадет в моря Дальнего Востока

Как сообщил кандидат физико-математических наук Максим Будянский, исходя из результатов моделирования, течения и вихри перенесут загрязнения на восток

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Вода, очищенная от радиоактивных частиц, сброс которой с АЭС "Фукусима-1" в Японии начнется в четверг, не попадет в морские акватории Дальнего Востока, течениями и вихрями ее отнесет на восток. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения российской Академии наук, кандидат физико-математических наук Максим Будянский.

"Исходя из результатов нашего моделирования, беспокоиться не нужно. По данным нашего моделирования за 12 лет, <...> ни в Японское, ни в Охотское моря [угрозы] проникновения этой загрязненной воды нет, она будет смещаться на восток. Локальная система течений и вихрей - это большие образования, столбы воды в диаметре до 200-300 км и глубиной до 1,5 км - такова, что эти вихри все загрязнение переносят на восток", - сообщил Будянский.

Он отметил, что лаборатория занимается моделированием переноса радиоактивных примесей, загрязнения в Тихом океане с 2011 года, с момента аварии, и практика показала, что проведенные прямые научные измерения в океане и результаты моделирования хорошо согласуются друг с другом.

"Кроме моделирования радиоактивных примесей наша лаборатория занимается прикладной работой по поиску мест, потенциально благоприятных для рыбного промысла. В тех районах, где ведется промысел рыб, туда тоже заноса этой потенциально загрязненной воды не наблюдается. <...> Важно понимать, что сам факт слива технической, даже очищенной воды с той или иной АЭС - это общепринятая мировая практика", - сообщил собеседник.

Вместе с тем, он отметил, что в том районе, где происходит слив, добывается рыбопродукция для местного японского рынка.

22 августа построившая АЭС "Фукусима" компания TEPCO (Tokyo Eltctric Power Company) объявила о начале работ по приготовлению к сбросу очищенной воды с "Фукусимы-1". Ожидается, что он начнется 24 августа и в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн жидкости, а сам процесс займет несколько десятилетий.

Авария на АЭС "Фукусима-1"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.