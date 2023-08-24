На Украине суд оштрафовал настоятеля храма УПЦ за написание названия ПЦУ в кавычках

Суд постановил, что употребление названия ПЦУ в кавычках несет "оттенок иронического отношения" и "может вызвать у прихожан церкви чувство обиды"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украинский суд признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в разжигании религиозной вражды из-за написания названия раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в кавычках. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов со ссылкой на решение суда Днепра (ранее - Днепропетровск).

Уточняется, что священник был администратором канала в одной из социальных сетей. Суд постановил, что употребление названия ПЦУ в кавычках несет "оттенок иронического отношения" и "может вызвать у прихожан церкви чувство обиды". Священника признали виновным в разжигании религиозной вражды, ему назначен штраф в 3 400 гривен ($92), также он обязан оплатить работу экспертов по делу.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Каноническую церковь лишают права на аренду земли, при поощрении властей происходят нападения на священников. Против священников УПЦ Службой безопасности Украины возбуждено свыше 60 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны.