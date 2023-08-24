Путин поручил утвердить планы развития арктических городов с воинскими частями

Президент также дал поручение определить источники финансирования этих мероприятий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить планы развития арктических населенных пунктов с воинскими частями, определив источники финансирования этих мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам прошедшего 20 июля совещания у главы государства по данной теме.

Поручение адресовано правительству совместно с Минобороны и органами власти арктических регионов, срок исполнения установлен до 1 сентября.

Речь идет об утверждении плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и других населенных пунктов Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования. При необходимости должны быть разработаны мастер-планы развития каждого из этих ЗАТО и городов.

Поручено определить источники финансирования этих мероприятий и для этого, в том числе, рассмотреть вопросы о предоставлении бюджетных ассигнований и бюджетных кредитов, об использовании механизмов дальневосточной и арктической концессий и инфраструктурных облигаций, а также инструментов поддержки со стороны госкорпораций ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ или иных инструментов развития.

На совещании 20 июля Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное решение вопросов по развитию инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части. Президент РФ обратил внимание, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, и подчеркнул, что жители соответствующих ЗАТО и населенных пунктов "должны жить в человеческих условиях".