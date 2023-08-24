В ДНР обновят более 450 автобусов в течение трех лет

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов уточнил, что в регионе высокая потребность в новых автобусах: средняя степень износа составляет свыше 60%

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) за три года намерена пополнить парк общественного транспорта на 450 новых автобусов - почти на треть от того количества, которое ежедневно выходит на дороги региона. Потребность в обновлении техники очень высокая, уже сейчас средняя степень износа составляет свыше 60%, сообщил ТАСС заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов.

"В этом году республика участвует в трех федеральных программах по подвижному составу, в рамках которых планируем в ближайшие три года пополнить парк общественного транспорта в общей сложности более чем на 450 единиц", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ДНР высокая потребность в новых автобусах: средняя степень износа составляет свыше 60%. В настоящее время по республике на линию ежедневно выходит порядка 1 370 автобусов и 44 единицы горэлектротранспорта.

Также в регионе остро стоит кадровый вопрос в транспортной сфере - необходимы водители для новых автобусов. Дефицит кадров составляет порядка 400 человек. Для решения проблемы в регионе организованы бесплатные курсы подготовки водителей.

"В настоящее время обучение проходят 23 кандидата. В самое ближайшее время за парты сядут еще несколько десятков будущих водителей автобусов. В Минтранс республики продолжают поступать заявки на бесплатные курсы переподготовки водителей для работы на городских автобусных маршрутах", - отметил Бафанов.