Британская почта выпустила набор марок по случаю 65-летия медвежонка Паддингтона

Набор состоит из 10 марок с иллюстрациями к комиксам и кадрами из телесериала Би-би-си

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила набор из 10 марок с медвежонком Паддингтоном по случаю 65-летия появления этого персонажа произведений писателя Майкла Бонда (1926-2017). Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Бонд опубликовал первую книгу о медвежонке из Перу в 1958 году. На шести почтовых миниатюрах - иллюстрации к комиксам аниматора Айвора Вуда, впервые появившиеся в газете London Evening News в 1970-х годах. На остальных запечатлены моменты из телесериала Би-би-си, снятого Вудом в 1976 году. Марки поступят в продажу 5 сентября.

Представитель Royal Mail Дэвид Голд выразил надежду, что они смогут "скрасить день каждому, кто получает почту, оттенком очарования Паддингтона".

Всего было издано более 20 книг с рассказами о приключениях медвежонка, которые разошлись тиражом свыше 35 млн экземпляров по всему миру.