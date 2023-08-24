Собянин сообщил о троекратном росте объема социальной помощи в Москве за 10 лет

Мэр Москвы добавил, что в городе создали систему "Московского долголетия", в которой участвуют сотни тысяч москвичей старшего поколения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Объем социальной помощи в Москве за последние 10 лет вырос в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье.

"Мы не должны забывать о старшем поколении москвичей, которые создавали этот город, отдавали ему свою жизнь, энергию, труд, таланты. Помимо социальной помощи, объем которой в Москве за последние 10 лет вырос в три раза, мы должны думать о том, как сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными и активными", - сказал Собянин.

Он добавил, что в столице создана система "Московского долголетия", в которой участвуют сотни тысяч москвичей старшего поколения. "Создана сеть клубов долголетия, в которых занимаются все желающие москвичи старшего поколения", - сказал мэр.

Кроме того, Собянин заявил, что в Москве идет формирование нового каркаса стационарной медицинской помощи.

"Московское здравоохранение - одно из самых лучших в стране. И как показала пандемия - одно из самых лучших в мире. Мы вышли на следующий этап, когда запустили программу создания новых медицинских центров. И сегодня строится около миллиона квадратных метров многофункциональных центров - детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трех-четырех лет построим еще миллион квадратных метров. И стационарная помощь в больницах Москвы, медицинских центрах будет реально одной из лучших в мире", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что в Москве идет программа модернизации поликлиник. Уже полностью реконструированы около 200 столичных поликлиник, в ближайшее время будет реконструировано еще 140 зданий, в результате чего, как подчеркнул мэр, в Москве "не останется ни одной морально устаревшей поликлиники".