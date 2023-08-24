Фонд "Защитники Отечества" с начала работы получил 173 тыс. обращений

Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" с начала своей работы, то есть с 1 июня, получил более 173 тыс. обращений, чаще всего поступают вопросы по назначению мер соцподдержки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фонда по итогам заседания наблюдательного совета.

"Суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 тыс. обращений. Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки - по более чем 21 тыс. из них есть решения", - говорится в сообщении. Также в числе наиболее частых запросов - юридическая помощь, назначение денежных выплат, связанных с участием в СВО, получение удостоверения ветерана боевых действий и льгот по коммунальным платежам. Кроме того, фонд помогает ветеранам получить медицинскую и психологическую помощь.

"С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объем работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде, и особенно региональным филиалам, за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени", - процитировали в пресс-службе первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета фонда Сергея Кириенко.

Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, команда "Защитников Отечества" индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает помощь подопечным в полном объеме.

"Бывает, что боец просто демобилизуется и приходит оформить удостоверение ветерана боевых действий. А бывают ситуации, когда защитник Отечества получает ранение, у него сгорают вся одежда и документы, и он возвращается домой через госпиталь в одном ботинке. Ни в одном из этих случаев о формальном подходе не может быть и речи. Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно", - сказала она.

Кроме того, в ходе заседания члены набсовета обсудили вопросы протезирования и обеспечения ветеранов техническими средствами реабилитации, медицинской реабилитацией и психологической помощью. Участники обсуждения также подняли вопрос сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших.