Синод РПЦ учредил Патриаршию гуманитарную миссию для новых территорий

Она будет оказывать помощь нуждающимся местным жителям, членам духовенства, а также раненым военнослужащим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви принял решение об учреждении на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей постоянно действующей патриаршей гуманитарной миссии для оказания помощи нуждающимся в ней местным жителям, членам духовенства, а также раненым военнослужащим. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Было заслушано священным Синодом сообщение святейшего патриарха об учреждении патриаршей гуманитарной миссии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. <...> Постановление, которое принял синод, следующее - с целью дальнейшей координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненным военнослужащим, находящимся в медучреждениях на территории перечисленных регионов, - учредить постоянно действующую патриаршию гуманитарную миссию", - сказал Легойда.