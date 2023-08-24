Синод РПЦ признал святыми мощами останки священника, убитого в 1918 году на Урале

После мученической кончины Иоанна Плотникова его тело было погребено на приходском кладбище Сретенского храма Пышминского завода

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви постановил считать останки, обретенные в поселке Старопышминск в Свердловской области, святыми мощами священномученика Иоанна Плотникова, погибшего в 1918 году. Об этом сообщается в журналах синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Имели суждение о почитании останков, обретенных в поселке Старопышминске Свердловской области, как святых мощей священномученика Иоанна Плотникова. Постановили считать останки, обретенные в поселке Старопышминске Свердловской области, святыми мощами священномученика Иоанна Плотникова и благословить их почитание в качестве таковых", - говорится в журналах.

Уточняется, что после мученической кончины диакона в 1918 году его тело было погребено на приходском кладбище Сретенского храма Пышминского завода (ныне поселок Старопышминск). В 2022 году Следственный комитет РФ провел обследование места захоронения. 12 ноября 2022 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось обретение предположительных останков священномученика Иоанна Плотникова. Затем была проведена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой эксперты заключили, что обретенные останки принадлежат священномученику Иоанну Плотникову.

Имя диакона Иоанна Плотникова включено в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской определением Священного Синода от 17 июля 2002 года.