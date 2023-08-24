В Орле откроют новый корпус детского технопарка "Кванториум" на 800 детей

В пресс-службе областного правительства сообщили, что стоимость работ по капремонту составила 68 млн рублей

ТАСС, 24 августа. Капитальный ремонт нового корпуса детского технопарка "Кванториум", расположенного в Орле, завершится 1 сентября. Он сможет принимать более 800 детей, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам рабочей поездки в регион полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

"Игорь Щеголев проинспектировал ход капитального ремонта нового корпуса детского технопарка "Кванториум", который завершается на территории Городского парка культуры и отдыха. С 1 сентября 2023 года в новом корпусе площадью свыше 2 тыс. кв. м ежегодно будут обучаться более 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет. <…> Стоимость работ по капитальному ремонту здания составила 68 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы Орловской области Андрея Клычкова, в новом корпусе школьники смогут познакомиться с миром науки. "Новый "Кванториум" станет территорией будущего для нашего подрастающего поколения, поможет развить их навыки, открыть для себя мир науки и техники", - цитирует его пресс-служба.

На территории также работает мобильный технопарк "Кванториум". Он создан на базе перевозной автомобильной станции для обучения детей из удаленных населенных пунктов. Передвижной комплекс наполнен самым современным оборудованием в разных сферах - от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.

В детском технопарке "Кванториум" реализуются программы по шести научно-производственным направлениям: автоквантум, аэроквантум, биоквантум, промробоквантум, IT-квантум и хайтек, каждое из которых способствует развитию творческого потенциала ребенка вне зависимости от уровня его стартовой подготовки. Одной из важных задач технопарка стало привлечение партнеров от реального сектора экономики. В настоящее время заключены соглашения с предприятиями производственной сферы и сферы услуг, научно-исследовательскими институтами, организациями высшего и среднего профессионального образования.