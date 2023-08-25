24 августа, 21:08
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Кадыров отметил большой вклад Пригожина в проведение спецоперации

Татьяна Барыбина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Татьяна Барыбина/ ТАСС

Глава Чечни также выразил соболезнования его родным и близким

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким Евгения Пригожина, отметив его вклад в проведение спецоперации.

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"Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель - большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с Пригожиным ему приходилось часто решать самые сложные вопросы. "Мы также содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке. Нас многое связывало. В один из визитов он вручил мне золотую медаль "Вагнера" "За особые заслуги", - добавил он.

При этом он отметил, что Пригожин в последнее время мог не видеть "полную картину происходящего в стране", "Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас", - написал глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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