Губернатор Приморья призвал работодателей сократить рабочий день

Причиной стали сильные ливни

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призывал работодателей районов, на которые в пятницу обрушились новые ливневые дожди, сократить рабочий день для сотрудников.

"Сильные и очень сильные дожди на этот раз пришли во Владивосток, Артем, Хасанский округ, также на пути непогоды Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, Красноармейский округ. Прошу руководителей предприятий по возможности сократить рабочий день, отпустить сотрудников пораньше", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также попросил приморцев отказаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости.

На юг Приморского края пришел очередной циклон, который вновь принес сильные дожди в еще не восстановившийся после прошлого паводка край. По прогнозу, в этот раз в Приморье может выпасть до 130 мм осадков за сутки.

В Приморском крае с 3 по 23 августа уже выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.